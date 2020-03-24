В украинской столице, где были прекращены пассажирские перевозки, мошенники начали продавать фальшивые спецбилеты на пользование общественным транспортом. Об этом 24 марта сообщил Telegram-канал со ссылкой на киевскую полицию

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом местные мошенники уже поставили на поток производство спецбилетов и реализуют их через интернет.

Стоит отметить, что злоумышленники в целом активно пользуются ситуацией с карантином и распространением коронавирусной инфекции. Так, они пытаются выманивать у граждан деньги, придумывая различные схемы. Например, продают несуществующие лекарства или вакцины от коронавируса, а также сертифицированные тесты для его обнаружения.