С понедельника, 23 марта, в Киеве были введены ограничение на пассажирские перевозки: в транспорт пускают по специальным пропускам только медиков, полицейских, сотрудников спецслужб, аптек и продмагов.
При этом местные мошенники уже поставили на поток производство спецбилетов и реализуют их через интернет.
Стоит отметить, что злоумышленники в целом активно пользуются ситуацией с карантином и распространением коронавирусной инфекции. Так, они пытаются выманивать у граждан деньги, придумывая различные схемы. Например, продают несуществующие лекарства или вакцины от коронавируса, а также сертифицированные тесты для его обнаружения.