Некоторых больных госпитализировали, другие находятся в самоизоляции по месту жительства под надзором врачей. Состояние инфицированных медики оценивают как средней тяжести.
«Общее количество инфицированных — это 25 плюс 13 — 38. Проверяют у нас еще около 30 человек, которые сейчас ожидают, и сейчас будем более подробно в течение сегодняшнего дня отбирать образцы по контактным лицам», — заявила Гусак.
По ее словам, большинство этих людей имеют историю путешествий за границу. Самому старшему из заболевших — 55 лет.
Общее число больных коронавирусом на Украине приблизилось к 100.