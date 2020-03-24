У более 70 человек в ДНР подозревают коронавирус
У более 70 человек в ДНР подозревают коронавирус
© РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк
Некоторых больных госпитализировали, другие находятся в самоизоляции по месту жительства под надзором врачей. Состояние инфицированных медики оценивают как средней тяжести.

«Общее количество инфицированных — это 25 плюс 13 — 38. Проверяют у нас еще около 30 человек, которые сейчас ожидают, и сейчас будем более подробно в течение сегодняшнего дня отбирать образцы по контактным лицам», — заявила Гусак.

По ее словам, большинство этих людей имеют историю путешествий за границу. Самому старшему из заболевших — 55 лет.

Общее число больных коронавирусом на Украине приблизилось к 100.

 

 