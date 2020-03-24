Еще 13 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области. Об этом 24 марта в эфире телеканала «112 Украина» сообщила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак

У более 70 человек в ДНР подозревают коронавирус © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Общее количество инфицированных — это 25 плюс 13 — 38. Проверяют у нас еще около 30 человек, которые сейчас ожидают, и сейчас будем более подробно в течение сегодняшнего дня отбирать образцы по контактным лицам», — заявила Гусак.

По ее словам, большинство этих людей имеют историю путешествий за границу. Самому старшему из заболевших — 55 лет.

Общее число больных коронавирусом на Украине приблизилось к 100.