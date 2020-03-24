На Украине зарегистрированы три отечественных производителя тест-систем ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Об этом 23 марта в эфире ток-шоу «Свобода слова» сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

Продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины.

«В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем», — заявил он.