Продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины.
«В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем», — заявил он.
Продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины.
«В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем», — заявил он.
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