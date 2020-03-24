Министерство иностранных дел Белоруссии не видит оснований беспокоиться о потоке нелегальных мигрантов из стран ЕС в связи с планируемой ратификацией соглашения с Евросоюзом о реадмиссии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Евгений Шестаков, передает РИА Новости во вторник, 24 марта

«Как раз со стороны Европейского союза к нам незаконных миграционных потоков нет или практически нет, это какие-то единичные лица. С другой стороны, та миграция, которая идет, незаконно желая попасть в Европейский союз, она у нас есть, и мы с ней умеем бороться», — заявил Шестаков.

Он отметил, что больше проблем республике доставляет незаконная миграция из РФ, граждане которой пытаются попасть в Европу через территорию Белоруссии.

«Помните, чеченская ситуация, когда они целыми поселками перебирались в Брест и пытались на регулярной основе пересечь границу с Польшей? И в данном случае мы были абсолютно бессильны, потому что… они граждане России и могут находиться на территории Союзного государства, сколько им заблагорассудится», — рассказал замминистра.

«Непростое решение»: в Белоруссии упростят визовый режим с Евросоюзом © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«В течение каждого года мы сможем получать несколько миллионов долларов на улучшение инфраструктуры, содержание мигрантов. Для ЕС эти деньги абсолютно мизерные, а объем миграции (для Белоруссии — ред.) 200-300 человек в год — это не проблема ни для какого государства в вопросах миграционного характера», — добавил он.

Соглашение между Белоруссией и ЕС об облегчении выдачи виз предполагает взаимное снижение их стоимости с 60 до 35 евро. Также вырастет срок пребывания — до 180 дней в год. Кроме того, ожидается, что ЕС начнет чаще выдавать белорусам долгосрочные визы.

Также, после вступления в силу соглашения о реадмиссии, Белоруссия и ЕС должны будут осуществлять обратный прием собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.