Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Китай наращивать торгово-экономическое сотрудничество после «паузы», вызванной эпидемией коронавируса. Об этом он заявил во вторник, 24 марта, на встрече с китайским послом Цуй Цимином, передает издание Sputnik Беларусь

По словам Лукашенко, коронавирус не оказал никакого влияния на сотрудничество Белоруссии и Китая, в том числе и в дипломатической сфере.

«Нам никто и ничто, никакие коронавирусы не мешают развивать двусторонние отношения», — заявил глава государства.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то Лукашенко признал, что была некоторая пауза, однако воспринимает это «нормально».

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем», — заявил он.

Посол, в свою очередь, отметил, что Китай высоко ценит сотрудничество и дружбу с Белоруссией. А также передал привет от «доброго друга» Лукашенко — главы КНР Си Цзиньпина.

Общее число заболевших коронавирусом в Китае, по данным на 24 марта, составляет более 81 тысячи человек, более 90% зараженных уже выздоровели.