По словам Лукашенко, коронавирус не оказал никакого влияния на сотрудничество Белоруссии и Китая, в том числе и в дипломатической сфере.
«Нам никто и ничто, никакие коронавирусы не мешают развивать двусторонние отношения», — заявил глава государства.
Что касается торгово-экономического сотрудничества, то Лукашенко признал, что была некоторая пауза, однако воспринимает это «нормально».
Президент отметил, что в настоящее время необходимо сконцентрироваться на восстановлении сотрудничества.
«Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем», — заявил он.
Посол, в свою очередь, отметил, что Китай высоко ценит сотрудничество и дружбу с Белоруссией. А также передал привет от «доброго друга» Лукашенко — главы КНР Си Цзиньпина.
Общее число заболевших коронавирусом в Китае, по данным на 24 марта, составляет более 81 тысячи человек, более 90% зараженных уже выздоровели.