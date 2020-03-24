В Донецкой Народной Республике под наблюдением находится 71 человек. Об этом 24 марта сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Катерина Катина: ДНР — островок спокойствия в хаосе коронавирусной инфекции - видео © сказала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Она добавила, что все пациенты находятся на карантине в связи с тем, что у них были признаки недомогания, которые выявляются при COVID-19.

У половины из них были взяты тесты и получены отрицательные результаты, остальные результаты будут получены в течение двух дней.

На домашней изоляции находятся 247 человек.