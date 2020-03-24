«В ДНР нет ни одного подтвержденного случая COVID-19. Под наблюдением 71 человек, из них четверо детей. Это туристы, которые вернулись из Италии, Египта, Арабских Эмиратов, Украины, которые, возможно, контактировали с заболевшими», — сказала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
Она добавила, что все пациенты находятся на карантине в связи с тем, что у них были признаки недомогания, которые выявляются при COVID-19.
У половины из них были взяты тесты и получены отрицательные результаты, остальные результаты будут получены в течение двух дней.
На домашней изоляции находятся 247 человек.