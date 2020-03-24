Катерина Катина: ДНР — островок спокойствия в хаосе коронавирусной инфекции - видео
Катерина Катина: ДНР — островок спокойствия в хаосе коронавирусной инфекции - видео
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«В ДНР нет ни одного подтвержденного случая COVID-19. Под наблюдением 71 человек, из них четверо детей. Это туристы, которые вернулись из Италии, Египта, Арабских Эмиратов, Украины, которые, возможно, контактировали с заболевшими», — сказала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Она добавила, что все пациенты находятся на карантине в связи с тем, что у них были признаки недомогания, которые выявляются при COVID-19.

У половины из них были взяты тесты и получены отрицательные результаты, остальные результаты будут получены в течение двух дней.

На домашней изоляции находятся 247 человек.