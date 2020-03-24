Польский журналист Томаш Мацейчук, живущий в Уэльсе, рассказал, с какими трудностями сталкиваются трудовые мигранты в Великобритании в условиях коронавируса. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 23 марта

В Британии хотят ввести аналогичные итальянским карантинные меры — журналист Мацейчук © скриншот с видео "Народ ТВ"

При этом, по словам Мацейчука, половина всех зараженных в Уэльсе проживают в городе Ньюпорте и в его окрестностях, где живет журналист. А ночью 22 марта в местной больнице умерли пять человек.

Из-за этого многие «не выдерживают» и боятся выходить на работу, сам же он себе такого позволить не может, так как работает в сфере здравоохранения.

Среди его коллег, в частности, есть русские с Дальнего Востока, из Латвии и Молдавии, которые покидать Британию не собираются.

«Пока не болеют, но понимают, что скорее всего их этот опыт ждет. Что касается украинцев, знал тут одного мужчину из Ужгорода. Приехал сюда благодаря венгерскому паспорту, но компания, в которой он работал, остановила производство, и сейчас, наверное, ему придется вернуться в Украину, так как другую работу здесь сейчас просто-напросто не найти», — рассказал журналист.

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