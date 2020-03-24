Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заверял, что метро будет работать в любой ситуации, поскольку оно технологически было создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, и чтобы все сети были в надлежащем состоянии.
«Закрытие метро, как показал опыт Киева, как раз ведет к ухудшению эпидемиологической ситуации. На остановках наземного общественного транспорта в украинской столице наблюдалось невероятное столпотворение людей. Вот уж где серьезный риск для здоровья», — пояснил эксперт.
По его мнению, безопасности горожан ничего не угрожает, так как обеззараживание в метро ведется на должном уровне, система вентиляции позволяет обеспечить хороший воздухообмен, а пассажиропоток, по официальным оценкам, снизился на 40%.