Власти Москвы не хотят закрывать метро из-за пандемии коронавируса, поскольку опасаются, что это может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал специалист по вопросам транспорта Владимир Свириденков 24 марта в комментарии «Московскому комсомольцу»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Сергей Собянин заверял, что метро будет работать в любой ситуации, поскольку оно технологически было создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, и чтобы все сети были в надлежащем состоянии.

«Закрытие метро, как показал опыт Киева, как раз ведет к ухудшению эпидемиологической ситуации. На остановках наземного общественного транспорта в украинской столице наблюдалось невероятное столпотворение людей. Вот уж где серьезный риск для здоровья», — пояснил эксперт.

По его мнению, безопасности горожан ничего не угрожает, так как обеззараживание в метро ведется на должном уровне, система вентиляции позволяет обеспечить хороший воздухообмен, а пассажиропоток, по официальным оценкам, снизился на 40%.