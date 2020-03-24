В Литве всех медработников, а также граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ будут проверять на коронавирус. Об этом во вторник, 24 марта, сообщило издание Sputnik Литва со ссылкой на Минздрав республики

«Мы наблюдаем рост числа инфекций в медицинских учреждениях, и это является очень явным признаком того, что нам нужно увеличить медицинское обследование. <…> Мы также проведем обследование всех пожилых людей, подвергающихся риску, без каких-либо дополнительных условий», — заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В общей сложности медики взяли анализы на коронавирус у 2734 литовцев.