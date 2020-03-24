«Мы наблюдаем рост числа инфекций в медицинских учреждениях, и это является очень явным признаком того, что нам нужно увеличить медицинское обследование. <…> Мы также проведем обследование всех пожилых людей, подвергающихся риску, без каких-либо дополнительных условий», — заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
Согласно последним данным, в Литве коронавирус выявили у 187 человек. Как сообщают в Кабмине республики, к настоящему моменту от COVID-19 погиб один человек, один выздоровел, и еще один проходит лечение на дому.
В общей сложности медики взяли анализы на коронавирус у 2734 литовцев.