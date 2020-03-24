Если же пандемия будет длиться дальше, подчеркнул эксперт, тогда властям придется вводить комендантский час, закрытие всего и вся продолжится, карантин продлится до конца апреля, а может быть, и до конца мая.
«Чемпионат Европы по футболу отменили. Богослужений нет. Пасху, что впервые, будут, как говорят, справлять у себя дома, а не в церкви. Такого не было даже во время Второй мировой войны, когда церкви продолжали работать», — сетует Рар.
Кроме того, не будет отмечаться праздник 8 мая, День победы над нацизмом, хотя торжества должны были проходить в Берлине на центральных площадях, причем 75-ю годовщину — круглую дату — нельзя перенести на следующий год, указал Рар.
По его словам, все это показывает, насколько драматична эта ситуация.