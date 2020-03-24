Специалисты предполагают, что если самоизоляция Германии из-за коронавируса будет длиться месяц, то и тогда найдутся самые последние резервы, чтобы, как это произошло в Китае, быстро запустить экономику. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Чемпионат Европы по футболу отменили. Богослужений нет. Пасху, что впервые, будут, как говорят, справлять у себя дома, а не в церкви. Такого не было даже во время Второй мировой войны, когда церкви продолжали работать», — сетует Рар.

Кроме того, не будет отмечаться праздник 8 мая, День победы над нацизмом, хотя торжества должны были проходить в Берлине на центральных площадях, причем 75-ю годовщину — круглую дату — нельзя перенести на следующий год, указал Рар.

По его словам, все это показывает, насколько драматична эта ситуация.