Крупнейшая украинская сеть продуктовых бюджетных супермаркетов вводит специальный час для посещения пожилыми людьми на время карантина. Об этом 24 марта сообщил гендиректор сети АТБ Борис Марков в Facebook

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Руководство сети призывает всех украинцев отнестись с пониманием к таким нововведениям, и выбрать для себя другое время для посещения магазинов.

«Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра магазины сети АТБ ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок», — написал Марков.

Как поясняет сеть супермаркетов, в это время разрешается присутствовать в торговом зале другим покупателям, только если в магазине нет пенсионеров, людей пожилого возраста, ветеранов и инвалидов.

В случае если с 09.00 до 10.00 другие покупатели (при отсутствии пенсионеров, людей пожилого возраста, ветеранов и людей с ограниченными возможностями) уже обслуживаются в торговом зале, а в магазин заходят покупатели вышеперечисленных категорий граждан, магазин перекрывается до того, как завершится обслуживание этой категории людей.