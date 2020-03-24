Введение регламентного часа для пенсионеров связано с тем, что магазины сети посещает большое количество людей пожилого возраста, которые находятся в группе наибольшего риска заражения коронавирусом.
Руководство сети призывает всех украинцев отнестись с пониманием к таким нововведениям, и выбрать для себя другое время для посещения магазинов.
«Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра магазины сети АТБ ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок», — написал Марков.
Как поясняет сеть супермаркетов, в это время разрешается присутствовать в торговом зале другим покупателям, только если в магазине нет пенсионеров, людей пожилого возраста, ветеранов и инвалидов.
В случае если с 09.00 до 10.00 другие покупатели (при отсутствии пенсионеров, людей пожилого возраста, ветеранов и людей с ограниченными возможностями) уже обслуживаются в торговом зале, а в магазин заходят покупатели вышеперечисленных категорий граждан, магазин перекрывается до того, как завершится обслуживание этой категории людей.