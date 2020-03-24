Если ситуация с распространением коронавируса в Великобритании продолжит ухудшаться, в стране могут ввести такие же, как в Италии, карантинные меры. Об этом польский журналист Томаш Мацейчук, живущий в Британии, рассказал в интервью изданию Украина.ру 23 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом Мацейчук обратил внимание на то, что эти цифры не вполне отражают реальную ситуацию в стране, поскольку почти две недели назад власти решили прекратить проводить тесты на коронавирус. Теперь их делают только в том случае, если человек попадает в больницу с серьезной проблемой со здоровьем.

«Я сам, скорее всего, заразился, переболел и, к сожалению, у меня не было возможности провериться на вирус. Мне просто сказали — сидите дома 14 дней и ждите. Потихоньку начинаю ощущать панику общества — в магазинах нет еды, все закрывается, люди массово перестают ходить на работу, другие ее просто теряют… Если ситуация продолжит ухудшаться, думаю, в Британии введут такие же меры, как в Италии», — заявил журналист.

По его словам, введение аналогичных мер обсуждается уже на самом высоком уровне в государстве. Так, британские ученые уже потребовали у премьер-министра Бориса Джонсона перекрыть дороги и ввести карантин.

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