Рада могла бы передать Кабмину исключительные полномочия принимать в период карантина и возможного ЧП решения по коронавирусу, который имели бы силу закона. Об этом 23 марта рассказала депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук каналу Pavlovsky News, интервью было опубликовано в YouTube

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк словам, чтобы была возможность голосовать онлайн, нужно вносить изменения в закон «О регламенте Верховной Рады», но для этого необходимо все равно собраться под крышей Рады. Хотя, как заявила Верещук, в истории Украины были и такие прецеденты.

Депутат напомнила, что в период тяжелого экономического кризиса, когда Леонид Кучма был премьером, его распоряжения и подзаконные акты имели силу закона.

«Это было недолго, где-то полгода. Если есть такая возможность, и мы можем ее законно рассмотреть, это было бы лучше — на период карантина и ЧП, в тех вопросах, которые касаются предотвращения коронавируса, дать Кабмину исключительные полномочия», — сказала депутат.