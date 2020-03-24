По ее словам, чтобы была возможность голосовать онлайн, нужно вносить изменения в закон «О регламенте Верховной Рады», но для этого необходимо все равно собраться под крышей Рады. Хотя, как заявила Верещук, в истории Украины были и такие прецеденты.
Депутат напомнила, что в период тяжелого экономического кризиса, когда Леонид Кучма был премьером, его распоряжения и подзаконные акты имели силу закона.
«Это было недолго, где-то полгода. Если есть такая возможность, и мы можем ее законно рассмотреть, это было бы лучше — на период карантина и ЧП, в тех вопросах, которые касаются предотвращения коронавируса, дать Кабмину исключительные полномочия», — сказала депутат.