Александр Рар про тех, кто справляет корона-пати, армию на улицах Германии и оговорившуюся Меркель
Александр Рар про тех, кто справляет корона-пати, армию на улицах Германии и оговорившуюся Меркель
© РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
«Рестораны закрываются. В Баварии в принципе введен комендантский час, который в общем-то похож на военное положение. Закрываются банки и все сервисные службы», — перечислил Рар.

В Германии паники нет, но сейчас власти и общество давят на молодых людей, чтобы те прекратили наплевательски относиться к карантину, прекратили на некоторое время собираться вместе, указал политолог.

Молодые люди не понимают мер предосторожности, в отличие от людей старшего возраста, они просто выросли в комфорте и никогда не знали, что значит попадать в серьезные ситуации, заключил собеседник издания.

 