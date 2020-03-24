«Рестораны закрываются. В Баварии в принципе введен комендантский час, который в общем-то похож на военное положение. Закрываются банки и все сервисные службы», — перечислил Рар.
В Германии паники нет, но сейчас власти и общество давят на молодых людей, чтобы те прекратили наплевательски относиться к карантину, прекратили на некоторое время собираться вместе, указал политолог.
Молодые люди не понимают мер предосторожности, в отличие от людей старшего возраста, они просто выросли в комфорте и никогда не знали, что значит попадать в серьезные ситуации, заключил собеседник издания.