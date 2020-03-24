В Германии из-за ситуации с коронавирусом и канцлер, и другие правительственные чиновники просят немцев не выходить на улицы лишний раз, если им не надо пойти в магазин за покупками. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар про тех, кто справляет корона-пати, армию на улицах Германии и оговорившуюся Меркель © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В Германии паники нет, но сейчас власти и общество давят на молодых людей, чтобы те прекратили наплевательски относиться к карантину, прекратили на некоторое время собираться вместе, указал политолог.

Молодые люди не понимают мер предосторожности, в отличие от людей старшего возраста, они просто выросли в комфорте и никогда не знали, что значит попадать в серьезные ситуации, заключил собеседник издания.