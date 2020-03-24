Народный артист Украины Георгий Делиев вместе с женой Екатериной записал новую песню «Коронованный вирус». Видеозапись они опубликовали на днях на своем YouTube-канале

Украинские музыканты записали песню про коронавирус © flickr.com, Avarine

В куплетах музыкант перечисляет минусы пребывания в карантине, а в припеве они с женой поют о том, что несмотря на опасности, жизнь прекрасна.

В комментариях подписчики заявили, что композиция действительно поднимает настроение и помогает легче перенести все неудобства и невзгоды карантина.

Это уже не первая песня украинских звезд о коронавирусе. Так, ранее своими переживаниями поделились исполнитель Потап, юморист Тарас Стадницкий, комик Дмитрий Зелинский, певец Dantes, певица Marcelle и другие.