Тотальный скрининг для выявления COVID-19 не работает, диагностировать инфицирование позволяют другие методы. Об этом 23 марта вечером в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщил, что медики делали тотальный скрининг на людях, которые возвращались самолетами из очагов заболевания, например, из Италии и Испании.

«Мы брали у них материал на тестирование, и ни одного случая ни на одном из рейсов мы не выявили. В то же время, когда мы установили за ними медико-санитарное наблюдение, через 3-5, 6, 7 дней у этих людей возникали симптомы. Потом, когда мы их обследовали, мы подтверждали коронавирус», — сказал он.

Ляшко также добавил, что в конце марта Минздрав будет иметь статистические данные о смертности людей за февраль, в том числе и от пневмонии.