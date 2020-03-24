«В Германии медицина дорогая, но в силу того, что все застрахованы, пользоваться ее услугами могут позволить себе все. Германия — не Америка, где не все застрахованы, и поэтому не все граждане могут позволить себе подобное лечение», — констатировал эксперт.
И канцлер, и другие правительственные чиновники, продолжил Рар, просят немцев не выходить на улицы лишний раз, если им не надо пойти в магазин за покупками, а если и выходить на улицу, то разве только чтобы прогуляться по лесу.
В Германии паники нет, но сейчас власти и общество давят на молодых людей, чтобы те прекратили наплевательски относиться к карантину, прекратили на некоторое время собираться вместе, заключил политолог.