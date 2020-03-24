Германия в общем и целом подготовлена к пику заболеваний коронавирусом, который наступит в конце марта — начале апреля. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар про тех, кто справляет корона-пати, армию на улицах Германии и оговорившуюся Меркель © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

И канцлер, и другие правительственные чиновники, продолжил Рар, просят немцев не выходить на улицы лишний раз, если им не надо пойти в магазин за покупками, а если и выходить на улицу, то разве только чтобы прогуляться по лесу.

В Германии паники нет, но сейчас власти и общество давят на молодых людей, чтобы те прекратили наплевательски относиться к карантину, прекратили на некоторое время собираться вместе, заключил политолог.