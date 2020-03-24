Минздрав Украины подтвердил 84 случая коронавирусной инфекции в стране, за день заразились еще 11 человек. Об этом 24 марта сообщается на странице Минздрава в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Пока заражение коронавирусом выявлено в девяти областях и Киеве. Больше всего людей заразились в столице — 29 случаев. На втором месте по числу заболевших находится Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный). В Киевской области зафиксировали 15 случаев, десять из которых за сутки.

От одного до пяти зараженных находятся в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черкасской областях. Два человека погибли в Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на Covid-19.