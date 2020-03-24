Отмечается, что на Зеленского оказывается давление одной из групп влияния, чтобы он ввёл ЧП.
«Владимир Зеленский примет решение перед внеочередной сессией, которую сдвинули на четверг из-за задержки экспресс тестов на коронавирус. Первоначальный трек предполагал, что в понедельник все данные по эпидемии получит Офис президента и тогда будет принято решение, но тесты только сегодня утром оказались во всех областных центрах», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в каждой области СБУ создала специальную группу, которая работает с врачами и отслеживает публикации в сети относительно коронавируса, чтобы информация о количестве заражённых не сеяла панику.