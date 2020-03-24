Телевидение одержало победу над интернетом по числу зрителей из-за «коронавирусной нагрузки». Об этом телеканал РЕН ТВ сообщил 24 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным телеканала, из-за возросшего спроса популярные онлайн-сервисы «Амазон», «Дисней плюс», «Нетфликс» и даже YouTube снизили качество видео. Это сыграло в пользу телевидения, где качество изображения по-прежнему остается на высоте.

Особым спросом телезрителей по всему миру сейчас пользуются новостные программы — эксперты связывают это с потребностью людей в информации о пандемии.

Значительно скорректировал коронавирус и досуг россиян. Так, за минувшую неделю марта в городах стали на 4% чаще смотреть телевизор, а среди дачных жителей уровень телепросмотра вырос на 11%. При этом много новых зрителей пришло из «интернетовской» аудитории от 4 до 24 лет.

Самыми востребованными остаются новостные и аналитические программы.

В целом всемирный онлайн-трафик вырос примерно на 20-30%. И несмотря на популярность новостных каналов, в топе просмотров остаются фильмы, сериалы и развлекательные блоги.