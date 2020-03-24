Ввиду распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19 большинство жителей Европы находятся дома на карантине. В связи с этим спрос на развлекательный контент вырос на 60%, а сеть находится на грани перегрузки.
По данным телеканала, из-за возросшего спроса популярные онлайн-сервисы «Амазон», «Дисней плюс», «Нетфликс» и даже YouTube снизили качество видео. Это сыграло в пользу телевидения, где качество изображения по-прежнему остается на высоте.
Особым спросом телезрителей по всему миру сейчас пользуются новостные программы — эксперты связывают это с потребностью людей в информации о пандемии.
Значительно скорректировал коронавирус и досуг россиян. Так, за минувшую неделю марта в городах стали на 4% чаще смотреть телевизор, а среди дачных жителей уровень телепросмотра вырос на 11%. При этом много новых зрителей пришло из «интернетовской» аудитории от 4 до 24 лет.
Самыми востребованными остаются новостные и аналитические программы.
В целом всемирный онлайн-трафик вырос примерно на 20-30%. И несмотря на популярность новостных каналов, в топе просмотров остаются фильмы, сериалы и развлекательные блоги.