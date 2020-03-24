В Литве число зараженных коронавирусом достигло 179 человек. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил Sputnik Литва со ссылкой на данные Минздрава республики

За предыдущие сутки заболевание было диагностировано у 36 новых пациентов. Двое из них изолированы и проходят лечение в больнице Паневежиса. Установлено, что один из них заразился COVID-19 внутри страны, во втором случае обстоятельства пока выясняются.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Еще два случая заболевания выявили в результате анализа проб в лаборатории Клайпедской университетской больницы. Один из пациентов недавно путешествовал через Турцию, Мексику, Панаму и Латвию, а другой работает в больнице Клайпедского университета, но не является врачом.

В Литве с 16 по 30 марта объявлен карантин, который при необходимости будет продлен.