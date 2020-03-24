Предпринимая жесткие меры в борьбе с коронавирусом, Украина просто руководствуется европейским опытом. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: От введения режима ЧП в Украине никто не выиграет © РИА Новости, Нина Зотина

При этом, по его мнению, жесткие карантинные меры нанесут серьезный удар по экономике и материальному положению граждан, так как очень многие говорят о том, что их бизнес закрылся, многие оказались без работы.

И если говорить о введении на территории страны чрезвычайного положения, добавил политолог, то именно риск вызвать массовое недовольство граждан может остановить депутатов от голосования за это режим.