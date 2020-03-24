«Я остаюсь скептиком относительно таких жестких мер, но в данном случае Украина не изобретает велосипед, а идет в русле таких же действий, которые предпринимаются в большинстве стран Европы», — пояснил эксперт.
При этом, по его мнению, жесткие карантинные меры нанесут серьезный удар по экономике и материальному положению граждан, так как очень многие говорят о том, что их бизнес закрылся, многие оказались без работы.
И если говорить о введении на территории страны чрезвычайного положения, добавил политолог, то именно риск вызвать массовое недовольство граждан может остановить депутатов от голосования за это режим.