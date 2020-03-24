Глава Минздрава Украины Илья Емец сфальсифицировал положительный тест на коронавирус, чтобы уйти в отставку. Об этом 23 марта заявил депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский в эфире телеканала NewsOne

Илья Емец. Биографическая справка © Cardio ua / wikimedia заявил Дубинский.

По его словам, все те, кто контактировал с главой Минздрава, сдали тесты на коронавирус, и они оказались отрицательными.

«После чего тест взяли у него самого, тоже ничего не нашли, и спросили — "а что это было?". Он сказал: я просто хочу уйти», — добавил депутат.

Накануне депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что Емец не смог наладить работу министерства и не может подготовить реальный план противодействию коронавирусу. Поэтому им было принято решение об отставке.