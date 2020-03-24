«Он (Емец — ред.) позвонил президенту (Владимиру Зеленскому — ред.), сказал, что у него коронавирус и он не может выполнять свои обязанности, и он уходит на самоизоляцию. Потому просит удовлетворить его требование об отставке. Утром он пришел в себя, то есть протрезвел, понял, что он сделал, и вдогонку отправил фотографии теста на коронавирус с положительным результатом — с двумя полосками. Есть один нюанс, когда делается тест на коронавирус: он, если даст Бог, показывает одну полоску, что означает, не заражен. А если он потом полежит на воздухе и окислится, появляется вторая. И вот, он сфотографировал такой тест, отправил его», — заявил Дубинский.
По его словам, все те, кто контактировал с главой Минздрава, сдали тесты на коронавирус, и они оказались отрицательными.
«После чего тест взяли у него самого, тоже ничего не нашли, и спросили — "а что это было?". Он сказал: я просто хочу уйти», — добавил депутат.
Накануне депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что Емец не смог наладить работу министерства и не может подготовить реальный план противодействию коронавирусу. Поэтому им было принято решение об отставке.