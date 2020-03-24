С 12 марта по 3 апреля на всей территории Украины был введен карантин в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
«Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы церквей присоединятся к такой вынужденной практике, поскольку сегодня людям очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность», — заявил Зеленский.
Аналогичные ограничения вводятся не только на Украине. Так, в Алма-Ате, где из-за коронавируса тоже был объявлен карантин, общественные богослужения были переведены в режим онлайн, а в Греции священнослужитель Элладской православной церкви, митрополит Кифирский Серафим был арестован на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина — в отношении него возбуждено дело.