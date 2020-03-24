Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить церковные богослужения в режиме онлайн и без присутствия людей в храмах, чтобы не способствовать распространению коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 23 марта

В Алма-Ате будут транслировать богослужения онлайн из-за коронавируса © РИА Новости, Антон Белицкий | Перейти в фотобанк

«Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы церквей присоединятся к такой вынужденной практике, поскольку сегодня людям очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность», — заявил Зеленский.

Аналогичные ограничения вводятся не только на Украине. Так, в Алма-Ате, где из-за коронавируса тоже был объявлен карантин, общественные богослужения были переведены в режим онлайн, а в Греции священнослужитель Элладской православной церкви, митрополит Кифирский Серафим был арестован на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина — в отношении него возбуждено дело.