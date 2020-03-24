Философ Люсьен Сэв умер на 94-м году жизни от коронавируса. Об этом 23 марта сообщила газета L'Humanite

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк доказать, что учение Карла Маркса и его основополагающий труд «Капитал» не утратили актуальности в XXI веке.

Кроме того, новый коронавирус забрал жизнь итальянской актрисы и подруги художника и скульптора Пабло Пикассо — Лючии Бозе. Она умерла от заболевания, вызванного коронавирусом, на 90-м году жизни. Об этом её сын Мигель Бозе сообщил накануне в своем аккаунте в Twitter.

В 1947 году она стала победительницей на конкурсе красоты «Мисс Италия». Дебют Бозе на большом экране состоялся в 1950 году в ленте Де Сантиса «Нет мира под оливами». В этом же году она снялась в фильме Микеланджело Антониони «Хроника одной любви», а через три года — в его же ленте «Дама без камелий».