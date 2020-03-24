Мэрия Одессы переводит общественный транспорт города в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил городской глава Геннадий Труханов в видеообращении, обнародованном на его странице в Facebook 23 марта

Кличко назвал количество киевлян, которых разрешено пускать в общественный транспорт Киева © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

По словам Труханова, власти города пытались воплотить эти карантинные меры в жизнь «без определенной шоковой терапии», однако пожилые люди и льготники, которых призвали не занимать транспорт, не прислушались к рекомендациям.

«Мы приняли решение перевести весь транспорт ОГЭТ и частных перевозчиков в режим специального транспорта. В первую очередь он будет перевозить людей, которые едут к месту работы, к тем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — заявил одесский градоначальник.

Подобные ограничения вводятся не только в Одессе. Так, с понедельника, 23 марта, в Киеве передвижение на общественном транспорте стало возможно только по специальным пропускам для работников важных сфер жизни города.