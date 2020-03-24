С 17 марта на Украине были введены ограничения на транспортное сообщение. Так, автобусам, трамваям, троллейбусам и маршруткам было запрещено перевозить более 20 или 10 (в зависимости от вида транспорта) пассажиров единовременно.
По словам Труханова, власти города пытались воплотить эти карантинные меры в жизнь «без определенной шоковой терапии», однако пожилые люди и льготники, которых призвали не занимать транспорт, не прислушались к рекомендациям.
«Мы приняли решение перевести весь транспорт ОГЭТ и частных перевозчиков в режим специального транспорта. В первую очередь он будет перевозить людей, которые едут к месту работы, к тем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — заявил одесский градоначальник.
Подобные ограничения вводятся не только в Одессе. Так, с понедельника, 23 марта, в Киеве передвижение на общественном транспорте стало возможно только по специальным пропускам для работников важных сфер жизни города.