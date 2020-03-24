«Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 67 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан — 34 случая, г. Алматы — 29 случаев, г. Караганда — 2 случая, Алматинская область — 1 случай, Актюбинская область — 1 случай», — говорится в сообщении.
В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса, Нур-Султан и Алма-Аты с 19 марта закрыты на карантин.