В Казахстане за прошедшие сутки выявлен еще один случай заболевания коронавирусом – всего в стране COVID-19 заразились 67 человек. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте coronavirus2020.kz во вторник, 24 марта

«Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 67 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан — 34 случая, г. Алматы — 29 случаев, г. Караганда — 2 случая, Алматинская область — 1 случай, Актюбинская область — 1 случай», — говорится в сообщении. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк