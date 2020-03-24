Ситуация с распространением коронавируса во Львовской области признана ЧС регионального уровня. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк материале.

Как отметил исполняющий директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, по результатам лабораторных исследований во Львовской области есть официально подтвержденный случай коронавируса, что является основанием для введения чрезвычайной ситуации и разработки плана соответствующего реагирования.

Комиссия решила ввести в области ЧС с 00:01 часов 24 марта.

Руководителем работ по ликвидации последствий эпидемии назначен заместитель главы ОГА Иван Собко.

Как сообщалось, во Львовской области два подтвержденных случая заболевания коронавирусом.