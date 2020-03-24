Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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«По результатам заседания комиссии принято решение определить ситуацию, сложившуюся на территории области в связи с распространением ОРВИ, вызванной коронавирусом, как чрезвычайную ситуацию медико-биологического характера регионального уровня», — говорится в материале.

Как отметил исполняющий директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, по результатам лабораторных исследований во Львовской области есть официально подтвержденный случай коронавируса, что является основанием для введения чрезвычайной ситуации и разработки плана соответствующего реагирования.

Комиссия решила ввести в области ЧС с 00:01 часов 24 марта.

Руководителем работ по ликвидации последствий эпидемии назначен заместитель главы ОГА Иван Собко.

Как сообщалось, во Львовской области два подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

 