«По результатам заседания комиссии принято решение определить ситуацию, сложившуюся на территории области в связи с распространением ОРВИ, вызванной коронавирусом, как чрезвычайную ситуацию медико-биологического характера регионального уровня», — говорится в материале.
Как отметил исполняющий директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, по результатам лабораторных исследований во Львовской области есть официально подтвержденный случай коронавируса, что является основанием для введения чрезвычайной ситуации и разработки плана соответствующего реагирования.
Комиссия решила ввести в области ЧС с 00:01 часов 24 марта.
Руководителем работ по ликвидации последствий эпидемии назначен заместитель главы ОГА Иван Собко.
Как сообщалось, во Львовской области два подтвержденных случая заболевания коронавирусом.