За последние сутки на Украине зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 марта сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV

Украина.ру на Youtube Политтехнолог Шпир о факторе гастарбайтеров и коронавируса в Украине