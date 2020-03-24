Минздрав Украины рассказал, где украинцы смогут сделать экспресс-тест на коронавирус
Минздрав Украины рассказал, где украинцы смогут сделать экспресс-тест на коронавирус
© РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
«Мы имеем новые зарегистрированные случаи. По предварительной информации, в течение этого дня десять новых заражений», — сказал Ляшко.

Таким образом, на Украине число заболевших увеличилось с 73 до 83 человек. Трое заразившихся умерли, один пациент выздоровел

 