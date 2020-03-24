За последние сутки на Украине зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 марта сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV
«Мы имеем новые зарегистрированные случаи. По предварительной информации, в течение этого дня десять новых заражений», — сказал Ляшко.
Таким образом, на Украине число заболевших увеличилось с 73 до 83 человек. Трое заразившихся умерли, один пациент выздоровел
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