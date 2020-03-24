«У нас всегда так происходит, потому что в условиях нашего дикого капитализма и колониальной администрации действует известный принцип: прибыль приватизируется, а убытки национализируются», — категоричен эксперт.
Поэтому юрист считает, что через какое-то время олигархам в связи с их потерями, с потерями их предприятий, банков и прочего, будут выплачены компенсации, которые оплатят из своего кармана рядовые граждане.
Что же касается малого бизнеса, добавил Гожый, пока власть пошла на то, чтобы отстрочить выплату единого социального взноса и отменить штрафные санкции за его неуплату на период карантина: этого мало, но могло бы не быть ничего, заключил он.