На Украине компенсировать убытки малому бизнесу из-за карантинных мер никто не собирается, речь идет только об отсрочке от уплаты налога. При этом компенсировать что-то будут, скорее всего, олигархату. Об этом рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Адвокат Гожый о деле Муравицкого: Достигнута маленькая, но победа. Главный бой впереди © Facebook, Андрей Гожый - адвокат | Перейти в фотобанк

Поэтому юрист считает, что через какое-то время олигархам в связи с их потерями, с потерями их предприятий, банков и прочего, будут выплачены компенсации, которые оплатят из своего кармана рядовые граждане.

Что же касается малого бизнеса, добавил Гожый, пока власть пошла на то, чтобы отстрочить выплату единого социального взноса и отменить штрафные санкции за его неуплату на период карантина: этого мало, но могло бы не быть ничего, заключил он.