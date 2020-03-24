До сегодняшнего дня украинская власть лишь имитировала уголовное преследование предыдущего президента Петра Порошенко, но никаких реальных действий по его привлечению к ответственности не предпринималось. Об этом рассказал оппозиционный депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин в интервью изданию Украина.ру

Кузьмин: Судьба Порошенко полностью в руках Зеленского, а не генпрокурора страны © Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

«Складывалось впечатление, что ситуация вокруг него нагнеталась искусственно и с целью, далекой от задач уголовного судопроизводства. Например, для того, чтобы склонить экс-президента к необходимости поделиться награбленным», — сказал он.

Политик полагает, что с приходом Ирины Венедиктовой на пост генпрокурора ничего принципиально в ситуации с Порошенко не изменится, и в СИЗО его не поместят, поскольку в этом вопросе все зависит от политической воли действующего президента Владимира Зеленского.

При этом, считает Кузьмин, Венедиктовой придётся доводить до конца все резонансные дела, так как предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка не довёл до конца ни одно из них.