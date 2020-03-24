Если военнослужащие ДНР/ЛНР вдруг заразятся коронавирусом, их передадут в обычное гражданское медучреждение. Об этом рассказал экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: На войне простудой не болеют, но к эпидемии надо быть готовым © Facebook, Александр Ходаковский | Перейти в фотобанк

В крайнем случае, продолжил общественный деятель, если заболевание приобретет размах, для военных будет выделено специальное пустующее помещение, где можно будет оборудовать временный изолятор для людей, чтобы проходить карантин и лечение.

Ходаковский отметил, что тревоги по этому поводу небезосновательны, потому что у русских людей нет привычки загодя беспокоиться о будущих рисках и они предпочитают бороться с трудностями по мере их поступления.