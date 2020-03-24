«Специальной, особенной эпидемиологической медицины для военных у нас нет. Есть штатные медицинские работники, которые, если придется столкнуться с такими фактами, передадут военнослужащих в обычное гражданское учреждение», — пояснил эксперт.
В крайнем случае, продолжил общественный деятель, если заболевание приобретет размах, для военных будет выделено специальное пустующее помещение, где можно будет оборудовать временный изолятор для людей, чтобы проходить карантин и лечение.
Ходаковский отметил, что тревоги по этому поводу небезосновательны, потому что у русских людей нет привычки загодя беспокоиться о будущих рисках и они предпочитают бороться с трудностями по мере их поступления.