Украине нет смысла рассчитывать на помощь России в борьбе с коронавирусом, поскольку все страны сегодня самостоятельно справляются с этой проблемой. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Бизяев: Коронавирус для Донбасса сделал то, что не смогли сделать ни Москва, ни Киев © Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк Евгений Червоненко высказывал мнение, что в вопросе борьбы с пандемией Запад от Украины отвернулся, а Россия в трудную минуту поможет.

«Что значит «Россия поможет» или «Россия не поможет»? У России сейчас куча своих проблем. У вас не сегодня-завтра Москва может превратиться в один большой карантинный город. Чем может помочь Россия? Разве что медпрепаратами», — указал эксперт.

Уход из эпохи перемирия в эпоху мира, продолжил Бизяев, очень косвенно связан с коронавирусом и мировым экономическим кризисом, поскольку проблема российско-украинских отношений лежит в политической плоскости.

Как только Украина вернет себе суверенитет и окончательно сбросит внешнее управление (а кризис и коронавирус дают для этого идеальную возможность), можно будет говорить о перезагрузке отношений России и Украины, подчеркнул политолог.

Другой вопрос, по его мнению, состоит в том, насколько нынешнее руководство России после всех пертурбаций будет готово сесть за стол переговоров и слышать и слушать оппонента, поскольку компромисс подразумевает под собой диалог и взаимные уступки.

Во всяком случае, резюмировал специалист, коронавирус фактически сделал то, что не смогли сделать ни международные наблюдатели, ни Россия, ни Украина, остановив войну в Донбассе.