Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд политиков пытается поднять свою популярность, критикуя меры власти по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в своем видеоообращении, опубликованном на странице политика в соцсетях

«Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом — фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе», — сказал президент.

Чрезвычайное положение на Украине: мнения "за" и "против" © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

При этом глава государства не сказал, будет ли власть вводить чрезвычайное положение или нет.