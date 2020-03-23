«Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом — фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе», — сказал президент.
Зеленский утверждает, что сейчас все, что делает власть, направлено на сохранение жизни и здоровья украинцев.
При этом глава государства не сказал, будет ли власть вводить чрезвычайное положение или нет.