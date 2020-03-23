За минувшие сутки в республике коронавирус нашли у 15 человек.
В двух случаях COVID-19 в Молдавии привезли из Франции, по одному — из Чехии и Украины.
На Украине коронавирус подцепили члены группы, которая посещала Почаевский монастырь. Общее количество заболевших среди группы паломников составляет восемь человек.
«Обращаю особое внимание на меры предосторожности и ответственность тех, кто был в контакте с зараженными или вернулся из других стран. По причине несоблюдения ими мер безопасности зарегистрирован уже второй случай заражения среди врачей», — заявила Думбрэвяну.
Власти Молдавии ввели карантин из-за пандемии коронавируса с 17 марта. Воздушное пространство республики закрыли 16 марта.