В Молдавии официально зарегистрировали 109 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 23 марта на брифинге сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты страны Виорика Думбрэвяну, передает Интерфакс

Коронавирус: в Литве число зараженных за неделю выросло в восемь раз © РИА Новости, Нина Алексеева | Перейти в фотобанк

В двух случаях COVID-19 в Молдавии привезли из Франции, по одному — из Чехии и Украины.

На Украине коронавирус подцепили члены группы, которая посещала Почаевский монастырь. Общее количество заболевших среди группы паломников составляет восемь человек.

«Обращаю особое внимание на меры предосторожности и ответственность тех, кто был в контакте с зараженными или вернулся из других стран. По причине несоблюдения ими мер безопасности зарегистрирован уже второй случай заражения среди врачей», — заявила Думбрэвяну.

Власти Молдавии ввели карантин из-за пандемии коронавируса с 17 марта. Воздушное пространство республики закрыли 16 марта.