В Ивано-Франковске скончалась 65-летняя женщина, у которой подозревали COVID-19, рассказал мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook 23 марта

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 23 марта

Ее на днях госпитализировали в областную инфекционную больницу, где она скончалась.

Врачи подозревали у нее заражение коронавирусом.

Сейчас тесты находятся в киевской лаборатории на исследовании.

Градоначальник также призвал сограждан ответственно относиться к себе и окружающим людям, обращаться к врачу, не дожидаясь двусторонней пневмонии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала проводить посмертные исследования на коронавирус всех умерших от пневмонии.