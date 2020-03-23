Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 23 марта
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 23 марта
Он рассказал, что женщина жила в поселке Чукаловка близ областного центра.

Ее на днях госпитализировали в областную инфекционную больницу, где она скончалась.

Врачи подозревали у нее заражение коронавирусом.

Сейчас тесты находятся в киевской лаборатории на исследовании.

Градоначальник также призвал сограждан ответственно относиться к себе и окружающим людям, обращаться к врачу, не дожидаясь двусторонней пневмонии.     

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала проводить посмертные исследования на коронавирус всех умерших от пневмонии. 