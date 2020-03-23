Правительство Украины на внеочередном заседании 23 марта решило запретить гражданам покидать страну для туристических целей, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети
По его словам, запрет начнет действовать с полудня 24 марта.
Кроме того, будут прекращены пассажирские перевозки из всех аэропортов Украины, кроме киевского «Борисполя».
Исключение будет сделано только для мероприятий государственной важности, добавил чиновник.
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