«Для власти это выстрел себе в ногу». Молчанов назвал закон, который Рада ни за что не примет во время эпидемии
«Для власти это выстрел себе в ногу». Молчанов назвал закон, который Рада ни за что не примет во время эпидемии
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По его словам, запрет начнет действовать с полудня 24 марта.

Кроме того, будут прекращены пассажирские перевозки из всех аэропортов Украины, кроме киевского «Борисполя». 

Исключение будет сделано только для мероприятий государственной важности, добавил чиновник.