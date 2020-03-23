Правительство Украины на внеочередном заседании 23 марта решило запретить гражданам покидать страну для туристических целей, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети

«Для власти это выстрел себе в ногу». Молчанов назвал закон, который Рада ни за что не примет во время эпидемии © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Кроме того, будут прекращены пассажирские перевозки из всех аэропортов Украины, кроме киевского «Борисполя».

Исключение будет сделано только для мероприятий государственной важности, добавил чиновник.