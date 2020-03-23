Горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» в условиях пандемии коронавируса объявил о сокращении персонала и уменьшении объемов производства. Об этом 23 марта сообщает Интерфакс-Украина

Работу прекратили сортопрокатный и электроремонтный цеха, а также центральная электротехническая лаборатория.

«Часть сотрудников находится в отпусках, часть работает удаленно. При этом компания обеспечивает социальную защиту для всех своих работников, стабильно выплачивая заработную плату и сохраняя соцпакет», — цитирует информагентство пресс-релиз компании.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

С 23 марта закрылся на карантин санаторий-профилакторий предприятия «Джерело».

«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейшее металлургическое предприятие Украины. На нем работает около 24 тысяч сотрудников.