Работу прекратили сортопрокатный и электроремонтный цеха, а также центральная электротехническая лаборатория.

«Часть сотрудников находится в отпусках, часть работает удаленно. При этом компания обеспечивает социальную защиту для всех своих работников, стабильно выплачивая заработную плату и сохраняя соцпакет», — цитирует информагентство пресс-релиз компании.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Предприятие принимает меры для защиты своих сотрудников. Так, в ближайшее время на завод поступят 250 тысяч респираторов, кроме того, организован пошив марлевых и тканевых масок.

С 23 марта закрылся на карантин санаторий-профилакторий предприятия «Джерело».

«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейшее металлургическое предприятие Украины. На нем работает около 24 тысяч сотрудников.

 

 