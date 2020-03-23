Работу прекратили сортопрокатный и электроремонтный цеха, а также центральная электротехническая лаборатория.
«Часть сотрудников находится в отпусках, часть работает удаленно. При этом компания обеспечивает социальную защиту для всех своих работников, стабильно выплачивая заработную плату и сохраняя соцпакет», — цитирует информагентство пресс-релиз компании.
Предприятие принимает меры для защиты своих сотрудников. Так, в ближайшее время на завод поступят 250 тысяч респираторов, кроме того, организован пошив марлевых и тканевых масок.
С 23 марта закрылся на карантин санаторий-профилакторий предприятия «Джерело».
«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейшее металлургическое предприятие Украины. На нем работает около 24 тысяч сотрудников.