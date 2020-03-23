Введение рынка сельскохозяйственных земель не будет одобрено депутатами Верховной Рады в разгар карантина из-за пандемии коронавируса, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру 23 марта

По его данным, земельный вопрос снят с повестки ВР, так как нет четких подтверждений, что МВФ даст деньги Украине даже если указанный закон будет принят.

«Власть прекрасно понимает, что если МВФ не дает деньги, то идти еще на открытое принятие непопулярного решения — это выстрелить себе в ногу. Скорее всего, этот вопрос будет отложен минимум до конца карантина», — рассказал Молчанов.

Кирилл Молчанов: Аваков благодаря коронавирусу рвется к власти, а Зеленский его усиливает © Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк

В частности, назначить или уволить главу антикоррупционного бюро, назначить нового главу ГБР, выбрать ряд вице-премьеров.