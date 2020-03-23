Власти Украины могут в ближайшее время ввести на территории страны режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Согласно закону на это требуется согласие большинства депутатов. Однако уже несколько нардепов подхватили эту болезнь, из-за чего, по данным СМИ, многие парламентарии бояться показываться в стенах Рады.
«Это очень ответственный период для страны, чтобы народные депутаты боялись прийти и проголосовать. Я думаю, что аппарат Верховной Рады и руководство Верховной Рады обеспечат дополнительные средства защиты, специальные маски, очки, перчатки — это все может быть обеспечено», — заявила 23 марта в эфире украинского ТВ депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук.
Ранее сообщалось, что решение о ЧП будет приниматься в Офисе президента после оценки результатов первых экспресс-тестов на коронавирус со всей Украины.