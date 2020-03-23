Депутатов Верховной Рады Украины в скором времени могут собрать на внеочередное заседание для голосования по вопросу ввода в стране чрезвычайного положения. Предполагается, что народных избранников для этого обеспечат средствами защиты от коронавируса, который уже подхватили несколько парламентариев

Кирилл Молчанов: Аваков благодаря коронавирусу рвется к власти, а Зеленский его усиливает © Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк

«Это очень ответственный период для страны, чтобы народные депутаты боялись прийти и проголосовать. Я думаю, что аппарат Верховной Рады и руководство Верховной Рады обеспечат дополнительные средства защиты, специальные маски, очки, перчатки — это все может быть обеспечено», — заявила 23 марта в эфире украинского ТВ депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Ранее сообщалось, что решение о ЧП будет приниматься в Офисе президента после оценки результатов первых экспресс-тестов на коронавирус со всей Украины.