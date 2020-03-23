Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз» продлил контракт с топ-менеджером компании Андреем Коболевым, но вдвое урезал его зарплату. Об этом на днях сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины

Контракт с Коболевым, согласно опубликованному документу, был продлен на четыре года — до 22 марта 2024 года.

Беда украинской энергетики: добыча газа стагнирует, а главы «Нафтогаза» получают миллионы долларов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что работу главы «Нафтогаза» будут проверять на эффективность согласно положениям контракта. Один из критериев — выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.

Андрей Коболев занимает должность председателя правления НАК «Нафтогаз» с 26 марта 2014 года.