Контракт с Коболевым, согласно опубликованному документу, был продлен на четыре года — до 22 марта 2024 года.
При этом зарплата руководителя НАК уменьшилась в 2 раза. Кроме того, для Коболева отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов.
Также отмечается, что работу главы «Нафтогаза» будут проверять на эффективность согласно положениям контракта. Один из критериев — выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.
Андрей Коболев занимает должность председателя правления НАК «Нафтогаз» с 26 марта 2014 года.