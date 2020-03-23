Результаты теста на коронавирус звезды российскй эстрады Филиппа Киркорова оказались отрицательными. Об этом певец сообщил своим подписчикам во время прямого эфира в Instagram, передает 23 марта Sputnik Беларусь

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Тест на COVID-19 ему прислали его американские друзья.

«Для теста нужна капля крови. Он похож на тест для беременности», — поделился исполнитель своими впечатлениями.

По словам Киркорова, вынужденное заключение он использует для того, чтобы еще сильнее полюбить себя.

Кроме того, Филипп увлекся просмотром сериала «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче».