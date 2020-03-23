Киркоров из-за боязни подцепить коронавирус удалился в добровольную самоизоляцию, но продолжает общаться со своими поклонниками.
Тест на COVID-19 ему прислали его американские друзья.
«Для теста нужна капля крови. Он похож на тест для беременности», — поделился исполнитель своими впечатлениями.
По словам Киркорова, вынужденное заключение он использует для того, чтобы еще сильнее полюбить себя.
Кроме того, Филипп увлекся просмотром сериала «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче».