Голосуя дистанционно, депутаты Верховной Рады нарушат Конституцию Украины. Об этом 23 марта в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Рада провела согласительный совет онлайн © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрий Разумков заявил, что депутаты соберутся на внеочередное заседание по вопросам борьбы с эпидемией. При этом уже у трех нардепов диагностировали коронавирус.

«Идея ввести какие-то дистанционные голосования не отвечает Конституции Украины, потому что есть решение Конституционного суда по поводу того, что в Верховной Раде депутаты голосуют лично, и они должны для этого находиться в одном месте. Это может быть не зал Рады, а какой-нибудь стадион, но в любом случае депутатам понадобится личное присутствие», — рассказал политолог.

Алексей Якубин также добавил, что если нардепы и проголосуют за чрезвычайное положение, то его введут в очень смягченном варианте.