Он отметил, что такой пропуск действителен только вместе с удостоверением с места работы, поэтому ездить с поддельными карточками не получится.
«Общественный транспорт столицы с сегодняшнего дня работает в режиме введенных ограничений. А значит, не для всех пассажиров! Транспорт должен обеспечить перевозку на работу исключительно работников сфер инфраструктуры города. А именно тех, кто работает в больницах, правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих работу жилищно-коммунального хозяйства города», — отметил Кличко.
Ранее градоначальник рассказал, что столичная мэрия создала две рабочие группы медиков, менеджеров и правоохранителей, чтобы бороться с распространением коронавируса в столице.