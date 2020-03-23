В Киеве выдали 225 тыс. пропусков для проезда в общественном транспорте определенной категории граждан. Об этом 23 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Кличко не исключил, что оставит киевлян без транспорта на время карантина © REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Общественный транспорт столицы с сегодняшнего дня работает в режиме введенных ограничений. А значит, не для всех пассажиров! Транспорт должен обеспечить перевозку на работу исключительно работников сфер инфраструктуры города. А именно тех, кто работает в больницах, правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих работу жилищно-коммунального хозяйства города», — отметил Кличко.

Ранее градоначальник рассказал, что столичная мэрия создала две рабочие группы медиков, менеджеров и правоохранителей, чтобы бороться с распространением коронавируса в столице.