«За минувшие сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 больных COVID-19», — рассказал он.
Из 14 новых лабораторно подтвержденных случаев 8 больных — женщины (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет).
Из 24 зарегистрированных случаев 22 — инфицирование киевлян, вернувшихся из европейских стран — Франции, Германии и Испании. Два случая — местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.
На сегодня 13 из 24 больных находятся в больницах Киева. 11 больных — в самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей.