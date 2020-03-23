Лабораторный центр, который отправляет данные Киевской городской госадминистрации, подтвердил 24 случая коронавирусной инфекции в столице Украины. Об этом 23 марта сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге, который транслировали местные телеканалы

«За минувшие сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 больных COVID-19», — рассказал он.

Из 14 новых лабораторно подтвержденных случаев 8 больных — женщины (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет). Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Из 24 зарегистрированных случаев 22 — инфицирование киевлян, вернувшихся из европейских стран — Франции, Германии и Испании. Два случая — местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

На сегодня 13 из 24 больных находятся в больницах Киева. 11 больных — в самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей.