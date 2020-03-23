«Ситуация с коронавирусом наиболее опасна для старшего поколения. Призываю владельцев продуктовых магазинов и супермаркетов выделить с 24 марта время с 10:00 до 12:00 для обслуживания только лиц пенсионного возраста», — написал Авинян.
Он также попросил граждан другой возрастной категории не посещать магазины в это время.
По состоянию на утро понедельника, 23 марта, в Армении зарегистрировано 194 случая заражения коронавирусом. В стране введен режим ЧП, который продлится с 16 марта по 14 апреля, выезд за границу ограничен, отменены все массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, рестораны и магазины (кроме продуктовых).