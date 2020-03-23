Через семь лет Украина избавится от коррупции и существенно преобразится как государство. Об этом 23 марта «Апострофу» рассказал астролог Влад Росс

«Венера управляет Тельцом — Украина связана как раз с этим знаком. Через него проходит Уран — планета больших перемен и преобразований. Она способствует реформам, которые должны происходить в течение семи лет после избрания Владимира Зеленского. Я был уверен, что он победит, хотя бы по той причине, что Уран управляет созвездием Водолея», — рассказал он.

«Употребляем по сто грамм»: украинский астролог рассказал, как бороться с коронавирусом © CC0, Pixabay Владимир Зеленский родился под знаком Водолея.

По словам астролога, «Уран в Тельце» будет все семь лет, потому Украину ждет семь лет реформ, низвержение старых политиков, приход новых и совершенное преображение всей страны — уничтожение коррупции, «гнилого социализма и коммунизма».