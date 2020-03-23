Согласно профильному закону эпидемия не может служить основанием для того, чтобы ограничивать свободу прессы и политических партий. Об этом 23 марта в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Якубин объяснил, зачем Авакову чрезвычайное положение на Украине © Facebook Алексея Якубина Дмитрий Разумков, депутаты могут собраться на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за введение чрезвычайного положения на Украине в связи с эпидемией коронавируса.

«Если и проголосуют, то в таком очень лайтовом варианте, потому что чрезвычайное положение в полном варианте показывало бы очень сильное увеличение роли силового блока. И я не уверен, что президенту Зеленскому это нужно в данной ситуации и что это нужно обществу. Общественное мнение здесь очень насторожено», — рассказал Алексей Якубин.

На Украине число инфицированных коронавирусом достигло 73 человек. За сутки заболевание подтвердили у 26 пациентов. Три зафиксированных случая оказались летальными, один человек уже выздоровел, и его выписали из больницы.