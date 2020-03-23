Не менее 1,5 млн граждан Казахстана, оставшихся без работы в период карантина, будут получать ежемесячные выплаты в размере минимальной заработной платы – 42,5 тыс. тенге (7,6 тыс. рублей). Об этом на заседании комиссии по чрезвычайному положению заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба главы государства 23 марта

По словам Токаева, с начала карантина только в Алма-Ате численность работников предприятий сократилась на 266 тысяч человек, а 80% индивидуальных предпринимателей приостановили свою деятельность.

Ситуация, по предварительным данным, повлияла на финансовое благосостояние около полумиллиона граждан.

«Поэтому на период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере одной минимальной заработной платы (42,5 тысячи тенге)», — заявил Токаев.

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Президент также отметил, что малый и средний бизнес также должны принимать меры по сохранению рабочих мест и не увольнять сотрудников.

«Помимо этого, следует на регулярной основе начать предоставлять бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально уязвимых слоев населения. Наборы должны состоять преимущественно из отечественной продукции», — подчеркнул Токаев.

С 15 марта до 15 апреля на территории Казахстана действует режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. С 18 марта на карантин также закрыты такие города, как Нур-Султан и Алма-Аты. Согласно последним данным, коронавирусом в республике заразились 60 человек.