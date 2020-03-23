«Согласительный совет в онлайн режиме, где руководство парламента и фракций обменялись мнениями относительно возможного внеочередного заседания ВР. Дата самого заседания еще неизвестна. Как и повестка дня», — написала Геращенко.
Также она отметила, что «Европейская солидарность» выступает за скорейшее проведение заседания, которое должно быть тщательно подготовлено. Фракция настаивает, чтобы в повестке дня были исключительно вопросы борьбы с коронавирусом, защита медицины и медиков, а также спасение украинской экономики.