Спикер Рады Дмитрий Разумков в маске единственный присутствовал в кабинете парламента, где проходит еженедельный согласительный совет. Соответствующие фото 23 марта опубликовала депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также она отметила, что «Европейская солидарность» выступает за скорейшее проведение заседания, которое должно быть тщательно подготовлено. Фракция настаивает, чтобы в повестке дня были исключительно вопросы борьбы с коронавирусом, защита медицины и медиков, а также спасение украинской экономики.